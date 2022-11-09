Врач рассказал о вреде спреев и капель от насморка

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что спреи и капли от насморка могут нанести человеческому организму непоправимый вред. Об этом пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на радио Sputnik.

По словам врача, часто применять препарат не рекомендуется. Оптимальный вариант — пользоваться им около 3-4 дней.

— Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать, — отметил он.

Неразумное пользование каплями и спреями, по словам Продеуса, может привести к зависимости и вызвать вазомоторный ринит.

— Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла, — подчеркнул Продеус.

Фото: pixabay.com

Он также напомнил, что такие средства лишь снимают симптомы. Лечение же может назначать только врач.

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Елизавета Пуншева