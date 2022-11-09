Врач рассказал о вреде спреев и капель от насморка
Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что спреи и капли от насморка могут нанести человеческому организму непоправимый вред. Об этом пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на радио Sputnik.
По словам врача, часто применять препарат не рекомендуется. Оптимальный вариант — пользоваться им около 3-4 дней.
— Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать, — отметил он.
Неразумное пользование каплями и спреями, по словам Продеуса, может привести к зависимости и вызвать вазомоторный ринит.
— Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла, — подчеркнул Продеус.
Он также напомнил, что такие средства лишь снимают симптомы. Лечение же может назначать только врач.
Также ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Тюбингенского университета (Германия) провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что сон влияет на память об испытанном человеком страхе. Нейробиологи пришли к выводу, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях, но аналогичный эффект усиления памяти также наблюдается и после периода спокойного бодрствования.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым