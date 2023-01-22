В начале следующей недели в Татарстане ожидается до -23 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в начале следующей неделе ночные температуры воздуха при прояснениях могут опуститься до 22—23 градусов мороза. В дневное время они ожидаются в пределах -7..-12 °С, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

В ночь на понедельник, 23 января, в Татарстане ожидается от -12 до -17 градусов. При прояснениях температура воздуха опустится до -22 °С. Днем прогнозируется от -6 до -11°С.

Ночью и утром во вторник, 24 января, в республике похолодает до -14..-19 градусов, а при прояснениях — до -23 °С. Днем температуры воздуха составят от -7 до -12 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь на среду, 25 января, прогнозируется от -13 до -18 градусов, при прояснениях — до -22 °С. Днем ожидается от -5 до -10 °С.

В начале следующей недели в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный ветер. Существенных осадков не прогнозируется.

В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что температурный фон в республике близок к средним многолетним значениям. На этой неделе из районов Нижней Волги и западной части Казахстана в регион поступал «относительно холодный воздух».



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Татьяна Демина