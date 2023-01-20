«КОС-Синтез-УОР» уступил московскому «Востоку»

Фото: пресс-служба СК "Синтез"

Казанский «КОС-Синтез-УОР» уступил МК СШОР «Восток». Стартовый матч 10-го тура в Москве завершился со счетом 20:10 (4-2, 6-2, 4-4, 6-2).

Счет в игре открыл «КОС-Синтез-УОР» — в ворота москвичей забил Сергей Белянский. Однако первая черстветь закончилась со счетом 4:2 в пользу соперников казанской команды.

Во второй четверти в составе «КОС-Синтез-УОР» отличились Раиль Тазеев и Замир Мирзиев. Первая половина матча закончилась со счетом 10-4 в пользу МК СШОР «Восток».

В третьем тайме дубль оформил Назим Зигангиров. Однако счет по-прежнему оставался в пользу москвичей — 14:8. В последней четверти «КОС-Синтез-УОР» заработал еще два очка, соперник — шесть.

Самыми результативными среди игроков «КОС-Синтез-УОР» в матче против МК СШОР «Восток» стали Руслан Саввин и Назим Зигангиров. В их активе по 3 мяча.

Напомним, 14 января ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» обыграли подмосковный «Штурм-2002». Игра завершилась со счетом 10:9 (2:1, 4:4, 1:2, 3:2).

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Татьяна Демина