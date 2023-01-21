Илон Маск прокомментировал планы США поддержать Киев в захвате Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск не поддержал планы США о предоставлении Киеву дополнительных сил на случай, если Украина решиться атаковать Крым. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира, — написал Маск в Twitter.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США считают Крым украинским и поддерживают Украину в стремлении вернуть якобы свои территории. Также она отметила, что Киев не получает инструкции от Пентагона по вопросу о провождении операций. Сингх заявила, что Украина в этом вопросе руководствуется собственными соображениями.

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Антон Гаврилов