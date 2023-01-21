На дороге к Раифскому монастырю образовалась 5-километровая пробка

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Татарстане на дороге к Раифскому монастрыю образовалась пробка длиною в 5 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается от поворота на 118-м километре А-295 и продолжается до заезда к монастырю.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, вчера вечером в Казани наблюдались 8-балльные пробки. Вместе с этим в городе произошло сразу несколько аварий: на улице Пушкина, на мосту «Миллениум», на улице Амирхана, на Сибирском тракте, на проспекте Победы, на улице Зорге, а также на Кремлевской дамбе.

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Максим Кокунин