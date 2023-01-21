Татарстан занял вторую строчку рейтинга событийного потенциала регионов в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно исследованию научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, Татарстан оказался на втором месте рейтинга событийного потенциала регионов России в 2022 году. Республика разделила это место со Свердловской областью, которая также поднялась в число лидеров.

Уточняется, что Татарстан улучшил свои результаты на 1 позицию. Как считают специалисты, успех региона обусловлен активными мерами по удержанию и привлечению мероприятий, а также усилиями, направленными на продвижение республики как туристической дестинации (место для посещения туристами, — прим. ред.) на внутреннем и внешнем рынке.

Первое же место досталось Санкт-Петербургу, а третье — Краснодарскому краю, который набрал максимальные баллы в блоке показателей развития инфраструктуры за счет увеличения количества конгресс-отелей.

Также стоит отметить, что в 2022 году были рассчитаны два внерейтинговых показателя, в которых Татарстан также занял лидирующие позиции:

креативный потенциал — Татарстан на 2-м месте, после Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

состояние гостиничной инфраструктуры — в данном рейтинге Татарстан на 3-м месте, после Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, турпоток в Татарстан по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. Такой прогноз в декабре озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства. По его словам, объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составил 39,5 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

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Максим Кокунин