Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия, — сказал он.

По словам Рогова, основная линия обороны украинской армии выстроена на уровне подконтрольных им городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. «Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье», — подчеркнул он.

Фото: кадр видео Минобороны России

Напомним, вчера стало известно, что российские войска освободили Клещеевку под Артемовском (украинское название Бахмут, — прим. ред.) в Донецкой Народной Республике. В конце прошлой недели газета The Washington Post сообщила, что в украинской армии рассматривается возможность отступления из Артемовска.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — рассказал неназванный главнокомандующий ВСУ.



Позавчера добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР. Как отметили в Минобороны, огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.

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Максим Кокунин