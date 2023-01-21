Главное о коронавирусе на 21 января: Pfizer давила на Индию из-за вакцины, Каир принял первых туристов из КНР

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 21 января в республике зарегистрирован 194 551 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 191 904 человека, за минувшие сутки — 23. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 29 человек.



По данным на 20 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 68 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 486 случаев COVID-19. Кроме того, 53 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 191 881 выздоровевший пациент). Число летальных исходов достигло уровня в 2 010 жителей.

Фото: Максим Платонов

Владимир Чуланов: большинство погибших от COVID-19 не были вакцинированы

За последние сутки в России выявили 6 014 случаев коронавируса, выздоровели 4 586 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 888 428, а выздоровевших — до 21 302 505. Госпитализировали за сутки 834 человека. Умерли за сутки 43 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 394 653 человека.



Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что большая доля летальных случаев от COVID-19 пришлась на тех граждан, которые не вакцинировались повторно. По его словам, у всех умерших от вируса прошло более восьми месяцев с последней вакцинации. В категории тех лиц, которые сделали прививку менее шести месяцев, статистики по летальным исходам не наблюдается, отметил врач.

Фото: Ринат Назметдинов

В Италии 12 человек заразились «кракеном»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 668 589 362 раза, 6 738 062 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 998 621). На второй строчке — Индия (44 681 650), на третьей — Франция (39 681 509), на четвертой — Германия (37 668 384), на пятой — Бразилия (36 712 851).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 104 103). За ними следуют Бразилия (696 188), Индия (530 728), Россия (386 666, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 781).



За время пандемии было сделано 13 239 226 824 инъекции вакцины против коронавируса.

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен не подтвердила информацию о том, что прививки от COVID-19 РНК-вакцинами повышают риск возникновения инсульта у пожилых людей. Она заявила, что сообщения с подобной информацией не были обнаружены в системах мониторинга безопасности вакцин в США и других странах.

Американская фармацевтическая компания Pfizer принуждала правительство Индии к принятию условий своей правовой защиты на случай возникновения побочных эффектов от их вакцины. По словам государственного министра по технологиям и электронике Раджива Чандрасекара, на индийское правительство также оказывала давление оппозиция. Он напомнил, что протестанты требовали от правительства Индии закупки вакцин иностранного производства, для того, чтобы не пользоваться отечественным аналогом лекарства.

Фото: Максим Платонов

В Нидерландах с 23 февраля врачи больше не будут вакцинировать детей возрастом от 5 до 12 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кейперс. Он объяснил, что вакцинировать детей в в данном возрасте будут только при наличии направления врача. Также он подчеркнул, что это правило не коснется той категории, которые входят в группу риска из-за сопутствующих заболеваний.

В Италии 12 человек заразились новым вариантом COVID-19 «кракен» . Об этом сообщил итальянский высший институт здоровья, подведомственный Минздраву и осуществляющий мониторинг за распространением вирусных и прочих заболеваний. По их информации, на сегодняшний день распространенность нового штамма в стране оценивается в 100%. Вместе с этим число заражений пошло на спад. Так, согласно данным мониторинга, показатель заполняемости реанимационных отделений в больницах снизился с 3,1% до 2,3%.

В Египет после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, прилетела первая группа туристов из Китая. Как сообщает администрация каирского международного аэропорта, для граждан КНР подготовили особый прием. Сообщается, что на встречу с туристами прибыли министр гражданской авиации Египта Мухаммед Аббас Хилми, а также представители министерства туризма и китайского посольства в Каире.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов