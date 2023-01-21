Снайперы из США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин у Херсона

Источники в ВСУ сообщили российским силовикам о том, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, которым приказано стрелять по мирным жителям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника силовых структур.

— По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией, — рассказал он.

Фото: pxhere.com

Напомним, в августе начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказывал, что украинские националисты с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня расположились в частных домах Северска и Соледар, чтобы обстреливать подразделения российских военных для вызова ответного огня. По его словам, это также была провокация ВСУ, а гражданское население не было проинформировано.

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Максим Кокунин