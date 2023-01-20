Зинэтула Билялетдинов посвятил победу «Ак Барса» Минтимеру Шаймиеву

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом». Наставник отметил, что хочет посвятить ее первому президенту Татарстана и Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, которому сегодня исполнилось 86 лет.

— Я бы хотел эту победу посвятить ему, потому что это человек, который очень много сделал для республики, для спорта, в частности для нас, хоккеистов, для меня лично. Я очень благодарен, помню это, никогда такое забыть нельзя. Поэтому здоровья ему и благополучия, — прокомментировал тренер.

Говоря об игре, Билялетдинов отметил, что она «получилась». Тренер обратил внимание на то, что соперник казанцев был посвежее из-за меньшего количества сыгранных матчей.

Фото: ak-bars.ru

— Нельзя сказать, что мы уступали, но какие-то моменты были. В целом ребята провели хорошую игру, выполняли игровое задание, мне игра очень понравилась. Благодарен ребятам за то, что они выполнили установку, и должен сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что они здорово болели, это очень приятно, — сказал Билялетдинов.

Сегодня «барсы» обыграли «Авангард» со счетом 2:0. Обе шайбы казанские хоккеисты забросили в третьем периоде. На 54-й минуте отличился Станислав Галиев. Еще через 3 минуты гол забил Кирилл Панюков.

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Айрат Назипов