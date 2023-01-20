Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил команду «Салават Юлаев»
Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду уверенно расправился с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 закончился со счетом 5:2.
Первые пять шайб забросили игроки «Нефтехимика». Отличились: Энтони Камара, оформивший дубль Семен Кизимов, Сергей Купцов и Евгений Митякин. В концовке встречи уфимцы отыграли две шайбы. Первую забросил Иван Дроздов, вторую — Данил Алалыкин.
Напомним, в предыдущем матче «Нефтехимик» разгромно уступил ХК «Сибирь» — 1:4. Матч проходил в Новосибирске.
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