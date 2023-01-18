Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Сибири»

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» уступил ХК «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Нижнекамцы проиграли со счетом 1:4. Матч проходил в Новосибирске.

Первыми в матче отличились гости. На седьмой минуте второго периода шайбу забросил защитник «Нефтехимика» Глеб Семенов. В том же периоде команда из Нижнекамска пропустила 3 шайбы. Голы забили Никита Ефремов, Владимир Бутузов и Алексей Соловьев.

Окончательный счет в концовке матче установил Алексей Шаров. Он забросил шайбу в пустые ворота.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Отметим, что для подопечных Олега Леонтьева это уже второе поражение подряд. 16 января нижнекамцы разгромно уступили омскому «Авангарду» со счетом 0:3.

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Айрат Назипов