В Центробанке России заявили о тенденции к отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам

Аналитики Центробанка России заметили тенденцию к постепенному отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам. Об этом пишет RT.

— В декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке, — полагают аналитики.

По мнению регулятора, в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по такой ипотеке и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Айрат Назипов