В Татарстане выдали первую ипотеку по обновленной программе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели первую сделку по обновленным условиям государственной программы «Семейной ипотеки». Как рассказали в пресс-службе ВТБ, семья сотрудника Казанского порохового завода с двумя детьми приобрела однокомнатную квартиру в жилом комплексе в Зеленодольске. Сумма кредита составила почти 3 млн рублей.



— По итогам 2022 года доля выдач по госпрограммам в Татарстане выросла на 15 п.п. и превысила 40% в общем объеме наших ипотечных продаж. С обновлением условий семейная ипотека стала доступной еще большему числу татарстанских заемщиков, — рассказала вице-президент банка Марьям Давлетшина.

Как отметили в пресс-службе, помимо семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

Фото: realnoevremya.ru

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году по поручению главы государства. Изначально она распространялась на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

Напомним, что в конце года правительство России расширило условия «Семейной ипотеки». Ее распространили на семьи, в которых есть два ребенка, не достигших 18 лет.

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Айрат Назипов