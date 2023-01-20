В Казани откроют музей Галимджана Баруди

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани планируется открыть музей татарского богослова и просветителя Галимджана Баруди и истории основанного им учебного заведения — медресе «Мухаммадия». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Организационные вопросы обсудили руководство медресе и представители Национального музея РТ. На встрече были высказаны предложения по созданию проекта музея, составлению тематической экспозиции, подбору материалов, привлечению посетителей.

Отмечается, что в экспозиции будут храниться личные вещи известного татарского богослова и просветителя, а также архивные материалы об истории создания медресе «Мухаммадия».

В прошлом году «Мухаммадия» отметила свое 140-летие, предполагается, что в музейной комнате, которая откроется в этом здании, будут размещены материалы, связанные с выдающимися выпускниками медресе: представителями татарской интеллигенции, муфтиями, благотворителями, религиозными деятелями. Также посетителям будут рассказывать о современных достижениях учебного заведения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, «Реальное время» освещало открытие выставки, посвященной Галимджану Баруди. Все желающие могли осмотреть письма и дневники, а также редкие фотографии, которые были связаны с татарским педагогом и богословом.

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Айрат Назипов