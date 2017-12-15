Баруди – педагог, богослов и библиофил

Сегодня в Музей исламской культуры в Казанском кремле открылась выставка, приуроченная 160-летию Галимджана Баруди, первого демократически избранного российского муфтия. Письма и дневники, редкие фотографии и документы знакомят с деятельностью известного татарского педагога и богослова, общественного и политического деятеля.

Выставка представляет Г. Баруди как большого библиофила. Некоторые из 4300 книг, подаренных муфтием молодой Татарской республике в 1920 году, показаны впервые. Редкие фотографии и документы (свидетельства, прошения, письма) из фондов Государственного архива Республики Татарстан позволят проследить значимые события жизни ученого.