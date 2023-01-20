«Коммерческая логика победила административный нажим»: эксперт — об «уходе» из России западных компаний

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал новость об уходе из российского рынка менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. Своим мнением он поделился с «РИА ФАН».

— Приказ не был выполнен, хотя и понятно, что мотивом неисполнения приказа в рамках европейской административно-командной экономической системы стала выгодность присутствия на российском рынке. Коммерческая логика победила административный нажим, — отметил Колташов.

Эксперт подчеркнул, что такая статистика говорит о «невысокой дисциплине» в коммерческом сообществе. Он добавил, что административно-командная система западных стран все еще не работает достаточно эффективно, чтобы сломать коммерческую логику и заменить ее «тупым выполнением приказов».

Фото: pixabay.com

— Мы наблюдали соревнование экономического интереса и политического нажима, в котором экономический интерес оказался сильнее. Поскольку российский рынок имеет огромную перспективу, и она во многом связана с наличием здесь всех необходимых ресурсов. А также с перспективой расширения производства с прицелом на весь рынок Евросоюза и шире, — добавил специалист.

Напомним, что об уходе из России менее 9% западных компаний сообщили экономисты из Швейцарии. По их сведениям, многие иностранные предприятия сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию.

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Айрат Назипов