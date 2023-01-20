Волго-Вятский банк Сбербанка напомнил, что изменилось в уплате НДФЛ с зарплаты

С 1 января НДФЛ будет удерживаться с аванса и с основной суммы перечисления. При этом не изменятся общая зарплата и удерживаемый налог. Текст федерального закона по изменению второй части НК России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.

Также сообщается, что изменения в уплате НДФЛ распространятся как на работников, так и работодателей. Согласно нововведениям, теперь зарплату сотрудники будут получать не в последний день месяца, а в день выплаты.

По словам вице-президента, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина, переход на новую систему уплаты налога для зарплатных клиентов «будет безболезненным».

Фото: realnoevremya.ru

— Для юридических лиц доступны круглосуточная поддержка по любым вопросам и автоматическое формирование необходимых документов по выплатам, а физические лица могут воспользоваться сервисами, при помощи которых адаптация к новой системе выплат пройдет комфортно и в привычном ритме, — объяснил он.

Напомним, в конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021—2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022—2023 годах.





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Антон Гаврилов