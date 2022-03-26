Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ России в этом году. Так, если ключевая ставка Банка России повышалась в течение года, за ней росли и ставки по вкладам, то налогооблагаемый доход увеличится, и граждане ну будут должны платить налог.

22 марта Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон об антикризисных мерах налоговой поддержки на фоне введенных санкций. В закон входила отмена НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по вкладам в банках в прошлом и нынешнем годах. Плательщики налога на прибыль организаций получают возможность в этом году перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей в зависимости от фактической прибыли.

Маргарита Головатенко