Чулпан Хаматова хочет завершить актерскую карьеру

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Уроженка Казани Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии. По словам 47-летней артистки, она планирует сменить вид деятельности.

— Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Хочу оставить для души какие-то радиопередачи, читать стихи, которые люблю сама или которые кому-то приятно слушать, — сказала Хаматова в интервью на YouTube-канале «Технари Кремниевой долины».

Она призналась, что за последние пять лет сильно «провалилась» по всем параметрам. Также Хаматова считает, что актерство — «это привилегия молодых людей».

Фото: kzn.ru

Напомним, актриса Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации. «Реальное время» писало, что ее хотят лишить звания «Почетный гражданин Казани».

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Айрат Назипов