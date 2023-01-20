«Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши проекты»: Минниханов встретился с президентом Туркменистана
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
— Завершаем рабочий визит в Туркменистан встречей с Президентом. Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши совместные проекты! — написал президент Татарстана в телеграм-канале. Других подробностей пока нет.
Накануне Минниханов встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Также он принял участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме.
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