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«Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши проекты»: Минниханов встретился с президентом Туркменистана

14:39, 20.01.2023
«Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши проекты»: Минниханов встретился с президентом Туркменистана
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

— Завершаем рабочий визит в Туркменистан встречей с Президентом. Сердар Гурбангулыевич во всем поддерживает наши совместные проекты! — написал президент Татарстана в телеграм-канале. Других подробностей пока нет.

Накануне Минниханов встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Также он принял участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме.

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