«КОС-Синтез» взял реванш у «Штурма»

Фото: «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез» обыграли подмосковный «Штурм-2002» после поражения накануне. Сегодняшняя игра завершилась счетом 10:9 (2:1, 4:4, 1:2, 3:2).



Мячи в составе казанцев забросили: Комаров (3), Зигангиров (2), Белянский (2), Мирзиев (1), Иванов (1) и Тазеев (1).

14 января состоялся матч девятого тура. Счет в начале второй минуты открыли гости, но через 30 секунд пенальти пробил Сергей Белянский. Замир Мирзиев вывел команду вперед — 2:1 в пользу «Синтеза».

Сразу восемь мячей увидели зрители во втором игровом отрезке — по четыре в исполнении каждой команды. В начале тайма большинство реализовал Даниил Иванов, преимущество молодых заводчан увеличилось до +2. «Штурм» сравнял шансы, но казанцы вернули свое и ушли на большой перерыв при счете 6:5.

В третьем периоде на два гола соперников «Синтез» ответил одним. За полторы минуты до конца матча один гол подмосковные ватерполисты отквитали, но большего добиться не смогли. Счет — 10:9.

Фото: «КОС-Синтез»

Следующие поединки чемпионата России казанцы проведут на выезде 20—21 января против МК СШОР ВОСТОК-2.

Напомним, «КОС-Синтез» стал лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта, клуб получил награду на церемонии «Спортсмен года 2022». Ватерполисты выиграли все турниры, в которых принимали участие: чемпионат России, Кубок России, Спартакиаду сильнейших.



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Маргарита Головатенко