В Татарстане после новогодних праздников упали цены на проживание в отелях

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казань вошла в топ-городов в которых с 9 января снизилась стоимость проживания в отелях. Она упала на 32%, говорится в исследовании сервисов бронирования отелей Bronevik.com и MTC Travel.

Аналитики выяснили, что в феврале татарстанцам дешевле всего обойдутся поездки в Самару, Уфу и Краснодар. В этих городах можно забронировать жилье за 3,2 тысячи рублей в сутки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В целом по России средний чек проживания в отелях упал на 16% по отношению к ценам, которые установили отельеры на период новогодних праздников. Сейчас он составляет около 4,2 тысячи рублей.

Напомним, 18 января сообщалось, что в период новогодних праздников в Татарстане подорожало проживание в отелях республики. Стоимость увеличилась на 7%.

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Антон Гаврилов