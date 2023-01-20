В Татарстане выросло число обращений в Квалификационную коллегию судей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 года в Квалификационную коллегию судей Татарстана поступило 1 053 обращения от граждан и юридических лиц. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло почти на четверть — в 2021-м их было 848.

Большая часть обращений — 1 034 — не содержала сведений о совершении дисциплинарного проступка. В девяти полученных письмах имелись жалобы на грубое или систематическое нарушение процессуальных и иных правовых норм — все они касались деятельности мировых судей, иных судей и руководителей судов общей юрисдикции.

Три обращения касались неэтичного поведения (грубости) в отношении участников процесса и иных граждан, по два — волокиты и недостойного поведения в быту. Еще в одном документе содержалась информация о признаках коррупционных правонарушений, сообщает Квалификационная коллегия судей Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне состоялась итоговая коллегия Министерства юстиции РТ, на которой обсудили работу мировых судей. Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выступил с критикой в адрес мировых судей и председателей федеральных судов. «Реальное время» приводит полный текст его выступления.



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Татьяна Демина