В Россию ввезли товары по параллельному импорту на $20 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил $20 миллионов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

— Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров на 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности... Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке, — сказал Булавин.

По словам главы ФТС, таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта. Только в этом году было изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в начале декабря в Россию начались поставки алкоголя по параллельному импорту. Речь идет о брендах: Jack Daniel's, Grant's, Aberfeldy и других.

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Айрат Назипов