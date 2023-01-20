Директор ЦРУ провел в Киеве тайную встречу с президентом Украины

Директор ЦРУ США Уильям Бернс в конце прошлой недели встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал главе государства о шагах, которые Россия якобы может предпринять в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Согласно их данным, на этой встрече глава ЦРУ рассказал Зеленскому о своих «предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы». Также они обсудили вопрос того, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь западных стран в связи со снижением уровня поддержки среди американцев.

Бернс признал, что в дальнейшим помощь Киеву будет оказывать все сложнее. Отмечается, что нынешний спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти еще в ноябре прошлого года заявлял, что его однопартийцы не допустят выделения неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине.

Фото: en.wikipedia.org — директор ЦРУ США Уильям Бернс

Напомним, в конце декабря администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Однако, согласно сводке исследовательской службы Конгресса США, такое решение в будущем представляет проблемы, «которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности».

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Максим Кокунин