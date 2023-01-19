В составе коллегии Минцифры Татарстана произошли кадровые перестановки
Кабмин Татарстана изменил состав коллегии министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Из состава коллегии вывели Дениса Улесова. Его место занял Альберт Халяпов, который является генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана.
Альберт Халяпов работает в Центре информационных технологий Татарстана с 2020 года. Сначала он занимал должность первого заместителя гендиректора, а в начале декабря прошлого года стал гендиректором. Он курирует перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
Бывший начальник Халяпова Денис Улесов в 2021 году стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей. Свою вину он не признавал.
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