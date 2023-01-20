Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -12 градусов
В пятницу, 20 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем составит 4—9 градусов мороза, на востоке похолодает до -12 °С. В Казани ожидается от -5 до -7 °С, в Челнах — от -7 до -9 °С.
Утром и днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.
В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренно морозная погода. Днем в выходные прогнозируется до -5 градусов, а ночью — до -15 °С.
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