Татарстанские таможенники в 2022 году взыскали более 2 миллионов рублей штрафов

В 2022 году сотрудники Татарстанской таможни выявили 2 614 административных правонарушений. Как сообщает пресс-служба ведомства, 43% правонарушений пришлось на юридических лиц, еще 42% — на физических лиц, а оставшиеся 15% на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чаще всего сотрудники привлекали к ответственности за нарушения порядка и сроков представления статистических форм учета товаров при взаимной торговле со странами ЕАЭС. Всего в 2022 году в регионе деятельности Татарстанской таможни зарегистрировано 32 782 статформы. Это на 1,32% меньше, чем в 2021 году (33 221).

Выявлено 1 036 статформ, поданных с нарушением срока представления. Количество статформ, при наличии признаков недостоверности, поставленных на контроль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 33,81% (или на 1308 статформ).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Подавляющая часть нарушений совершена предпринимателями, впервые узнавшими о требовании подачи статформ, так называемые долги за предыдущие периоды. В этой связи в 2023 году мы продолжим системную информационно-разъяснительную работу, используя ресурсы иных государственных органов и организаций, — сказала начальник отделения таможенной статистики Светлана Шигаева.

Напомним, в начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов, совершенную в крупном размере. Речь о клыках и когтях африканского льва, которые пытались провезти в Казань.



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Айрат Назипов