Российскую легкоатлетку лишили звания мастера спорта — она выиграла серебро на Универсиаде в Казани

Российскую легкоатлетку, метательницу диска Елена Панову лишили звания «Мастер спорта России международного класса». Приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, пишет «Чемпионат».

В ноябре прошлого года РУСАДА дисквалифицировало Панову на два года за нарушение антидопинговых правил. В организме 35 летней спортсменки был обнаружен 1,3 диметилбутиламин. Срок дисквалификации Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Фото: vk.com/rusada

Елена Панова родилась в городе Кольчугино Владимирской области 2 марта 1987 года. Выступает за сборную России по легкой атлетике с 2013 года. В том же году, во время Универсиады в Казани, она выиграла серебряные медали. Спустя пять лет на чемпионате России в столице Татарстана выиграла золото.

Звание «Мастер спорта России международного класса» было присвоено Пановой в 2017 году.

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Айрат Назипов