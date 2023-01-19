«Вы призадумайтесь»: мировая юстиция Татарстана находится на 13-м месте в ПФО по нагрузке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занимает предпоследнее место в Приволжском федеральном округе по нагрузке на мировых судей. Об этом на итоговой коллегии Министерства юстиции республики рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

— Средняя нагрузка на мировых судей по состоянию на 1 июля 2022 года составила 359 дел и материалов месяц. Вместе с тем, согласно статистическим данным из 14 субъектов Приволжского федерального округа, мировая юстиция республики Татарстан находится на 13-м месте по нагрузке. Вы призадумайтесь. Так, нагрузка мировых судей в Пермском крае составила более 600 дел и материалов месяц, Кировской, Саратовской, Нижегородской областях — более 500 дел и материалов в месяц. Разница в нагрузке между мировыми судьями нашей республики и судьями Пермского края составила 41%. На мой взгляд, разговоров о высокой нагрузке мировых судей в республике после озвученной статистики быть не должно, — сказал он.

Ильгиз Гилазов обратил внимание, что в Татарстане выявлены случаи пренебрежительного отношения мировых судей к своим процессуальными обязанностям, в частности по направлению судебных приказов о взыскании в бюджет.

— Получая денежное содержание из средств бюджета и постоянно говоря о необходимости повышения уровня материального обеспечения аппарата, мировые судьи не принимают достаточных мер по своевременному поступлению в бюджет взысканных денежных средств, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в одном из выявленных случаев речь шла о сумме, которая более чем в 10 раз превышала месячное содержание мирового судьи, а судебный приказ не отправлялся на исполнение свыше 6 месяцев.

Напомним, глава Министерства юстиции Татарстана Рустем Загидуллин сообщил, что среднегодовая нагрузка на одного мирового судью в республике составляет более 3,3 тысячи дел. Всего за 2022 год ими рассмотрено 628 тысяч дел.



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Татьяна Демина