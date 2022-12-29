В Советском районе Казани изымут еще три земельных участка для строительства Вознесенского тракта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советском районе Казани под строительство участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 изымут еще три земельных участка общей площадью 81 тысяча квадратных метров. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Все участки находятся в собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

Стоит отметить, что объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах данных участков, изъятию не подлежат. Среди таких:

газораспределительная сеть жилой застройки «Союз офицеров и прапорщиков в запасе» ЖК «Вознесенское»;

линии электропередачи с отпайками на подстанции: «Горки», «Советская», «Салмачи», «Азино», «Нокса», «Константиновка».

наружные сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, входящие в состав ЖК по улице Умырзая.

На изымаемых участках будут складировать строительные материалы, а также там разместят вспомогательные сооружения (бытовки, навесы для строительной техники, ограждения и т.д.).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале месяца также сообщалось, что в Советском районе Казани изымут еще два земельных участка под строительство 11-й очереди Вознесенского тракта.

Речь шла об участке между улицами Гвардейской и Аделя Кутуя площадью 278 кв. м (кадастровый номер 16:50:060401:52). Согласно документации, на нем построят административное здание. А также об участке на самой улице Аделя Кутуя площадью 658 кв. м (16:50:060403:189) — там расположатся автозаправочные станции.

Также участок под строительство Вознесенского тракта изымался в ноябре — территория площадью 5 850 квадратных метров в собственности ООО «Альгор-Недвижимость». Еще ранее под строительство автодороги участок площадью 2,2 тысячи кв. м на улице Минской изымали в мае.

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Максим Кокунин