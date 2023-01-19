В Госдуме предложили запретить курение вблизи детских площадок

В Госдуме возвращаются к вопросу о курении в общественных местах: с предложением запретить курение на территориях, прилегающим к детским площадкам, выступил депутат Султан Хамзаев. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.



Сейчас в соответствии с законодательством курение табачной продукции на детских площадках запрещено. Однако, как отмечает парламентарий в обращении, нередко можно наблюдать граждан, в том числе родителей детей, которые курят около площадок, отойдя от них буквально на метр. То есть они выполняют требование закона и находятся вне территории детской площадки, но этот способ курения все равно ставит под угрозу здоровье детей, отметил законодатель.

— В этой связи предлагаю совместно проработать законодательную инициативу, а также прошу определить позицию министерства по целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки, — сказано в обращении.

Закон также запрещает курить на расстоянии ближе 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты, станции метрополитена и т. п.

В декабре Султан Хамзаев предложил ограничить торговлю электронными сигаретами через интернет. По мнению законодателя, курение электронных сигарет спровоцировало смерть сразу нескольких несовершеннолетних в России. Кроме того, он обратил внимание на заключение иностранных экспертов. Они считают, что электронные сигареты не безопаснее обычных табачных изделий.



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Маргарита Головатенко