С 20 января вырастет стоимость проезда в казанском метрополитене
В Казани с 20 января повышается стоимость проезда в метро при безналичной оплате — с 31 по 35 рублей. Об этом напоминает городской Комитет по транспорту.
Стоимость проезда при оплате наличными оставили без изменений. Она составляет 36 рублей.
При покупке билета через смартфон с привязанной картой национальной платежной системы «Мир» билет в казанском метрополитене будет стоить 28 рублей. Акция продлится до 15 февраля.
Постановление о повышении стоимости проезда в метро Казани при безналичной оплате премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал в начале 2023 года. Тариф на услуги по провозу ручной клади сверх установленных норм составляет 35 рублей.
С 10 января в Казани повысилась стоимость проезда при безналичной оплате и в наземном общественном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях. Билет стоит 35 рублей.
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