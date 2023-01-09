В Казани повысили стоимость проезда в метро

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

Стоимость проезда в метро Казани при безналичной оплате (транспортной или банковской картой) повысится — с 31 рубля до 35 рублей. Такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Цена единовременного билета за наличный расчет останется без изменений. Она составит 36 рублей.

При оплате проезда билетом длительного пользования на 100 и более поездок цена составит 25 рублей. Тариф на услуги по провозу ручной клади сверх установленных норм — 35 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

Во вторник, 10 января, в наземном городском общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Согласно изменениям, стоимость билета при его покупке банковской или транспортной картой составит 35 рублей. При оплате наличными стоимость билета останется прежней — 36 рублей.



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Маргарита Головатенко