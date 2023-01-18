Главное о коронавирусе на 18 января: COVID-19 подбил цены на российскую нефть, Гонконг снимет ограничения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 18 января в республике зарегистрировано 194 349 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 769 человек, за минувшие сутки — 60. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 21 человек.



По данным на 17 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 67 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 284 случая COVID-19. Кроме того, 68 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 709 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

По состоянию на 18 января, в Татарстане проведено 8 307 930 лабораторных исследований на наличие COVID-19. За прошедшие сутки проведено 7 147 исследований. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 174,6.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ЯНАО свернули большинство коек для пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 478 случаев коронавируса, выздоровели 5 028 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 870 422, а выздоровевших — до 21 288 067. Госпитализировали за сутки 893 человека. Умерли за сутки 46 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 529 человек.



Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что новый штамм COVID-19 «кракен» представляет собой комбинацию из двух вариантов «омикрона», которые уже были в России. Специалист также отметил, что у нового вируса есть «свойства иммунного ускользания». Врач выразил мнение, что защитой от тяжелого течения «кракена» может стать клеточный иммунитет. Болибок объяснил, что после вакцинации и предыдущих контактов с коронавирусом иммунитет некоторое время сохраняется и может защитить от последствий «кракена».

Министерство иностранных дел (МИД) России положительно отнеслось к решению Пекина, которое заключается в постепенном снятии мер по COVID-19 и возобновлении зарубежных поездок граждан Китая. Согласны данным издания Life, в период с 8 до 15 января жителям КНР было выдано 1 190 обычных виз и 42 туристических. В Министерстве также отметили, что сейчас Россия не ставит каких-либо ограничений для приема туристов из Китая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский объяснил падение цен на российскую нефть сложной эпидемиологической ситуацией в КНР, которая возникла в результате вспышки COVID-19. Специалист подчеркнул, что цена изменилась только на нефть марки Urals. По словам Листовского, сейчас в продажах России данная марка составляет лишь треть. Он также выразил надежду на то, что через пару недель ситуация с коронавирусом в КНР стабилизируется.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе медицинские учреждения свернули большинство коек для пациентов с COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения округа, сейчас остаются развернутыми 23 койки — в городах Ноябрьск, Салехард и Новый Уренгой. Заняты семь.

Во Франции умерла старейшая женщина в мире, ранее переболевшая COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 667 532 474 раза, 6 726 585 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 722 206). На второй строчке — Индия (44 682 595), на третьей — Франция (39 666 044), на четвертой — Германия (37 637 807), на пятой — Бразилия (36 665 419).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 100 580). За ними следуют Бразилия (695 524), Индия (530 728), Россия (386 542, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 605).



За время пандемии было сделано 13 219 133 438 инъекций вакцины против коронавируса.

В 2023 году в Гонконге могут отменить все ограничения по COVID-19. Такой прогноз дал глава администрации данного района КНР Джон Ли. Как сообщает агентство Bloomberg, Ли не исключил, что предполагаемые меры начнут действовать уже в первом квартале этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер госсовета Китая Лю Хэ заявил, что в 2023 году экономику его страны «ждет улучшение». Об этом он сказал в ходе своего выступления на всемирном экономическом форуме, который проходил в Давосе (город в восточной Швейцарии). Хэ напомнил, что в 2022 году валовый внутренний продукт (ВВП) КНР увеличился на 3%, когда китайские власти прогнозировали рост показателей ВВП до 5,5%. По мнению гоcслужащего, на рост значений показателя повлияли события на международной арене и ситуация с COVID-19.

Во Франции умерла старейшая в мире женщина. 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон ушла из жизни во сне в доме престарелых. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на французское информационное агентство AFP, в возрасте 116 лет женщина переболела коронавирусом.

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Антон Гаврилов