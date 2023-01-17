В Татарстане будут судить предполагаемого организатора финансовой пирамиды

Фото: прокуратура Татарстана

31-летний татарстанец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. В прокуратуре уже утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По материалам дела, с июня по декабрь 2021 года мужчина размещал в социальных сетях сообщения с предложением к пользователям инвестировать деньги в высокодоходный бизнес. Тем, кто верил, он изначально выплачивал проценты от инвестиций, но в дальнейшем перестал выходить на связь.

— Как полагает следствие, за указанный период обвиняемый обманом похитил у 26 человек более 5,4 млн рублей. Свою вину мужчина полностью признал, он заключен под стражу, — отметил Галиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в конце прошлого года в Набережных Челнах стартовал процесс по делу пирамиды «Наследие». В деле — 2046 потерпевших из 11 регионов РФ. Ущерб превысил 622 миллиона рублей.

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Айрат Назипов