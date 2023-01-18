Крупнейший в мире производитель кукурузной муки и тортильи регистрирует товарные знаки в России

Крупнейший в мире мексиканский производитель кукурузной муки и тортильи регистрирует в России товарные знаки AZTECA и AZTEKA MILLING. Соответствующие заявки в реестре Роспатента обнаружило «Реальное время».

Заявитель, а именно итальянское «НДФ Ацтека Миллинг Еуропе», входит в группу Gruma. Это мексиканская многонациональная компания по производству кукурузной муки (masa) и тортильи со штаб-квартирой в Сан-Педро, недалеко от Монтеррея, штат Нуэво-Леон, Мексика.

Gruma — крупнейший производитель кукурузной муки и тортильи в мире. Ее торговые марки включают Mission Foods, Maseca и Guerrero.

По открытым данным, выручка Gruma за 2014 год составила $3,8 млрд. Компания управляла более чем 79 заводами по всему миру, в основном в Мексике, США и Европе. Коллектив составлял около 18 тысяч человек. Акции группы котируются на Мексиканской фондовой бирже с 1994 года, а с 1998 по сентябрь 2015 года были зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Gruma имеет производственные и торговые мощности в ряде регионов мира, ведет бизнес в США, Европе, Китае, Южной Америке, Индии, Азии. В 2011 году компания GRUMA приобрела в России завод «Солнце Мехико», специализирующийся на производстве пшеничных лепешек, кукурузных чипсов начос и соусов с 1996 года. Продукция компании выпускалась под брендом Delicados.

В 2014 году руководство Gruma приняло решение инвестировать в строительство нового современного завода в России на территории Особой Экономической Зоны «Ступино Квадрат». Компания является крупнейшим мексиканским инвестором в Московской области. Общий объем осуществленных инвестиций в строительство нового завода «Мишн фудс Ступино» в Московской области превысил $50 млн. Торжественная церемония закладки первого камня будущего завода состоялась в декабре 2014 года, в сентябре 2017-го запущена первая производственная линия.

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Сергей Кощеев