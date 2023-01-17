В Татарстане доходы от реализации госимущества в 2022 году составили 10,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В Татарстане доходы от использования и реализации госимущества в 2022 году составили 10,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

93,5% доходов получено от сдачи земельных участков в аренду, уточнил он. При этом получено 81,4 млн рублей дивидендов от акционерных обществ с госучастием.

77,8 млн рублей чистой прибыли в прошлом году получено от работы государственных муниципальных предприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Напомним, по итогам 9 месяцев 2022 года от использования и реализации имущества и земельных участков, находящихся в собственности Татарстана, в бюджет поступило более 3,8 млрд рублей. Бюджетное задание было выполнено на 101,5%.



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Луиза Игнатьева