За 9 месяцев в бюджет Татарстана поступило около 4 млрд рублей доходов от управления госимуществом

По итогам 9 месяцев этого года от использования и реализации имущества и земельных участков, находящихся в собственности Татарстана, в бюджет поступило более 3 млрд 806 млн рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

По его словам, бюджетное задание выполнено на 101,5%.

Кроме того, в местные бюджеты по итогам 9 месяцев поступило 3 млрд 866 млн рублей. При этом наблюдается положительная динамика поступлений невозобновляемых доходов по отношению к прошлому году. Министр отметил, что плановое задание в текущем году превышает прошлогоднее на 171 млн, при этом его исполнение за 9 месяцев составляет 92%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за три квартала в Татарстане было собрано 924,5 миллиарда рублей налогов. Больше половины суммы приходится на налог на добычу полезных ископаемых — 562,9 миллиарда рублей. Налог на прибыль поступил в размере 161,9 миллиарда, а НДФЛ — 77,3 миллиарда.

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Максим Кокунин