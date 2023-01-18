Татарстан попал в топ-5 по продажам бестабачных смесей для кальянов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан по итогам 2022 года занял вторую строчку в топ-5 регионов России, в которых чаще всего покупали бестабачные смеси для кальянов. В прошлом году на тысячу взрослых жителей республики пришлось 10,5 упаковки, следует из результатов исследования Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» на основе данных официальной статистики.

На первом месте — Белгородская область, где на 1 тысячу человек в пришлом году пришлось 46,7 упаковки бестабачных смесей для кальянов. На третьей строчке — Пермский край (8,3 упаковки), на четвертой — Кировская область (7,4), на пятой — Москва (6,5).

Также Татарстана попал в топ-5 регионов России, где в 2022 году часто приобретали табак для кальяна. Республика заняла третью строчку. На 1 000 взрослых татарстанцев региона пришлось 704,4 упаковки этой продукции.

Лидером по продажам табака для кальяна по итогам прошлого года стал Санкт-Петербурге — 834,7 упаковки на 1 тысячу взрослых. На втором месте — Севастополь (804,7), на четвертом — Самарская область (667,7), на пятом — Тюменская область (636,1).

Напомним, в конце мая 2022 года сообщалось, что казанцы стали больше курить. Аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2020 года, в разгар локдауна из-за коронавируса. Тогда курить больше стали 13% жителей города.

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Антон Гаврилов