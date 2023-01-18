На проведение противоэпидемических мероприятий в Елабужском районе Татарстана направят 1,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Елабужского района Татарстана потратит более 1,5 миллиона рублей на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 2023 году. В перечень действий, направленных на устранение и предупреждение очагов опасных заболеваний, войдут не только лабораторные исследования, но и обработка общественных мест, а также дератизация (уничтожение грызунов, — прим. ред.).

Район обработают от клещей, комаров и крыс

В рамках противомалярийной обработки водоемов исполнителю предстоит организовать работы на площади 266 тысяч квадратных метров. Они будут проводиться в период с июня по август, учитывая разработку тактики обработки и дальнейший контроль за пройденным участком.

Вместе с этим противоклещевая обработка будет производиться в период с апреля по май, а также с июня по август (с учетом массовых мероприятий). Она затронет территорию общей площадью в 1,1 миллиона квадратных метров.

Стоит отметить, что и в первом, и во втором случае обработку местности с помощью акарицидов (специализированных химических веществ, — прим. ред.) проводят по эпидемиологическим показаниям в зоне наибольшего риска заражения.

Что касается дератизации, то она будет проводиться как на открытых участках, так и в населенных пунктах на площади в 1 миллион квадратных метров. Согласно договору, обработку от грызунов будут проводить лишь с использованием разрешенных средств. Кроме того, исполнителю предстоит устанавливать приманки таким образом, чтобы они как можно дольше сохранили свою активность в открытой природе и не портились от воздействия погодных условий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследователи будут искать туберкулез и чесотку

Также в районе при необходимости будет производиться очаговая дезинфекция. Организовывать такие процедуры будут по заявкам от ведомств и учреждений. Она включает в себя уничтожение патогенных микробов в окружающей среде, а также обеззараживание объектов. Вместе с этим для анализа на патогенную и санитарно-показательную микрофлору специалисты из лабораторий будут производить забор материалов: пищевые продукты, вода, смывы с инвентаря и спецодежды. Направленность этих исследований включает в себя выявление таких заболеваний, как туберкулез, микроспория и чесотка.

В штате организации для проведения всех мероприятий должны быть квалифицированные специалисты: врач-эпидемиолог, биолог, фельдшер-лаборант, врач дезинфектолог, врач энтомолог, врач зоолог, а также инструктор — дезинфектор и медицинские дезинфекторы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане растут затраты на противоэпидемические мероприятия

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Так, согласно проекту постановления Кабмина республики, для одного человека в 2023 году они составят 18,21 рубля.

Затраты будут рассчитываться на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований. На 2024 год они составят 18,94 рубля, а в 2025-м — 19,70 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин