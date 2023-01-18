Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

В среду, 18 января, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и умеренный юго-восточный, южный ветер. Существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. В Казани ожидается от -9 до -12°С, в Набережных Челнах — от -7 до -10°С.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В конце этой недели в Татарстане ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, днем температура воздуха повысится до -2 градусов.



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Татьяна Демина