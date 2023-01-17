Главным врачом научно-клинического центра КФУ назначен Марсель Садыков

Фото: пресс-служба КФУ (на снимке - Марсель Садыков)

Главным врачом — заместителем директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ назначен Марсель Садыков. Коллективу учреждения его представили 16 января.

На посту главврача научно-клинического центра КФУ Марсель Садыков сменил Ивана Киясова. Последний перешел на должность заместителя главного врача Медико-санитарной части университета по развитию, качеству и цифровой медицине.

Марсель Садыков получил образование в Казанском государственном медуниверситете Минздрава России по специальности «Лечебное дело». В 2021-м там же он окончил ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», сообщает медиапортал КФУ.

Фото: пресс-служба КФУ

До назначения главврачом — замдиректора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Марсель Садыков работал заместителем главного врача МСЧ вуза. На эту должность его приняли после окончания им ординатуры.



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Татьяна Демина