В Татарстане более 300 киберспортсменов, около 70 из них имеют разряды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Дать точную статистику по количеству киберспортсменов в Татарстане сложно, прокомментировал в обзоре «Реального времени» информацию о развитии киберспортивной индустрии России Евгений Чекашов, председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России в Татарстане.



«Когда мы говорим о количестве киберспортсменов, необходимо отличать их от так называемых геймеров. Между ними два главных отличия. Во-первых, виды программ, в которые они играют: количество существующих компьютерных игр составляет около 100 тысяч, из них к категории киберспортивных, по правилам компьютерного спорта, относятся около 40. Во-вторых, даже если человек на домашнем компьютере запустил компьютерную игру, то это не делает автоматически из него киберспортсмена, — объясняет Чекашов. — Спортсменом может считаться тот, кто участвует в тренировочном процессе и официальных соревнованиях. В официальных республиканских соревнованиях по компьютерному спорту в 2022 году принимали участие свыше 300 киберспортсменов. Около 70 из них имеют спортивные разряды, 15 — входят в состав сборной Татарстана».

Федерация компьютерного спорта в Татарстане отвечает за проведение в республике официальных соревнований по киберспорту, тренерское сопровождение и судейский корпус.

«Тренерское сопровождение — это реально наша точка роста сегодня. Тренеров в России еще не воспитали, — говорит Чекашов. — Только сейчас начинают в наших университетах физкультуры и спорта смотреть в этом направлении и создают экспериментальные группы. Компьютерный спорт — молодой вид спорта, и федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту был утвержден Министерством спорта России чуть более года назад — 1 декабря 2021 года. В рамках соглашения между Федерацией компьютерного спорта России и Поволжским государственным университетом физической культуры и спорта в этом году состоится первый набор желающих получить официальное тренерское удостоверение».

Судейский корпус, по словам Чекашова, в республике представлен очень хорошо, есть авторитетные судьи, которые регулярно повышают квалификацию и получают новые разряды. На учете в Региональной коллегии судей Татарстана по компьютерному спорту находится 25 судей, причем в 2023 году наиболее опытным из них присвоят уже первую квалификационную категорию. Сегодня этого количества достаточно для проведения республиканских соревнований.

— Тем не менее планируем к концу года увеличить их состав до 50. Здесь за обучение и повышение квалификации будет отвечать другой татарстанский вуз — Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), — рассказал Чекашов.



Инфраструктуру Татарстана Евгений Чекашов оценивает высоко.

«Киберарена, которая построена в Казани, аналогов сегодня в России не имеет, — говорит он. — Это самая современная инфраструктура, с хорошими возможностями и для тренерского и судейского корпусов, и для отдыха спортсменов. Конечно, хочется, чтобы она была загружена постоянно соревнованиями и тренировочным процессом. Строить здание ради того, чтобы построить здание, — это не путь республики. В текущей ситуации, конечно, очень тяжело привлечь международные соревнования. Но я мечтаю, чтобы Казань стала Меккой проведения международных соревнований по киберспорту. Тем более что впереди «Игры Будущего».

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Юлия Гараева