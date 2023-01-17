В Татарстане за нарушения антитабачного законодательства наложили штрафы почти на 1,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане за нарушение антитабачного законодательства наложили 100 административных штрафов на общую сумму 1,28 млн рублей. Из них 902,5 тысячи обязали выплатить юрлиц, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

За прошлый год сотрудники ведомства выявили 100 фактов нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 50 объектах. Удалось приостановить реализацию 169 партий табачной продукции на 30 285 пачек — на них отсутствовала маркировка.

По материалам, которые направило Управление Роспотребнадзора по Татарстану, суды назначили наказания с конфискацией табачной продукции в количестве 4 228 пачек. Их общая стоимость оценивается в 539,7 тысячи рублей. Также в 2022 году в Татарстане приостановили деятельность одной кальянной.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году в Международный день отказа от курения — 17 ноября — Роспотребнадзор сообщил, что в стране в первом полугодии 2022 года конфисковал табачную продукцию, нарушающую требования, на сумму больше 24 млн рублей. Сотрудники ведомства составили 946 протоколов об административных правонарушениях.



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Татьяна Демина