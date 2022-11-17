В январе — июне Роспотребнадзор конфисковал табачной продукции на 24,28 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международный день отказа от курения, который отмечается каждый третий четверг ноября (в этом году приходится на 17 ноября), Роспотребнадзор рассказал, что в первом полугодии 2022 года конфисковал табачную продукцию, нарушающую требования, на сумму больше 24 млн рублей.

— Составлено 946 протоколов об административных правонарушениях, выдано 29 предписаний об устранении нарушений требований, наложено штрафов на общую сумму 7,36 млн рублей, конфисковано продукции на общую сумму 24,28 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

Фото: pixabay.com

Также в Роспотребнадзоре отметили, что всего было выявлено 648 нарушений в отношении требований к табачной продукции, в том числе 525 нарушений в части порядка и объема сведений о продукции, 19 нарушений в части достоверности сведений.

За первые 9 месяцев 2022 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили соблюдение антитабачного законодательства в 50 объектах. В результате они выявили 100 нарушений, за которые наложили штрафы почти на 1,3 миллиона рублей, из которых 902,5 тысячи — на юрлиц.

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Илина Хакимова