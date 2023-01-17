Экономический эффект от внедрения цифровых инструментов на «Казаньоргсинтезе» составил 65 млн рублей

Фото: пресс-служба СИБУРа

На «Казаньоргсинтезе» внедрили цифровой инструмент ЭКОНС. Это панели с интуитивным и простым интерфейсом для визуализации технологических параметров, влияющих на экономику производства, в онлайн-режиме.

Цифровой продукт ЭКОНС был внедрен на двух заводах предприятия: производстве поликарбонатов и производстве полиэтилена низкого давления. Также командой был создан виртуальный подсказчик на производстве бисфенола А, цель которого — помочь принять правильные решения в моменте исходя из данных. Опытная эксплуатация проводилась в течение пяти месяцев, с августа по декабрь 2022 года. За этот период общий экономический эффект составил 65 миллионов рублей. В настоящий момент цифровые панели работают в постоянном режиме и готовятся для передачи в проектную эксплуатацию непосредственно производственному персоналу.

Инструмент ЭКОНС позволяет оценить эффективность технологического процесса в денежном выражении. В цифровую систему включены основные параметры, которые влияют на технологический процесс. Система настроена на фактически идеальный режим работы техпроцесса, без потерь. Любые отклонения от этих наиболее оптимальных параметров приводят к снижению качества продукции, большему расходу сырья или даже инцидентам. На цифровой панели каждый оператор видит отклонения на своем узле или участке. Он может оперативно скорректировать работу и быстро вернуть процесс к наиболее оптимальным параметрам. Результаты своих действий оператор также в режиме реального времени видит на своем рабочем экране. В свою очередь, начальник смены может оперативно проверять ключевые параметры технологического процесса и контролировать работу.

Для такой тонкой настройки цифровых инструментов на предприятии прошли путь от анализа технологий и проведения мозговых штурмов до создания цифровых панелей для каждого участка или узла. Каждая такая панель со спидометрами и индикаторами была настроена на ведение техпроцесса в наиболее экономически эффективном режиме.

— ЭКОНС позволяет раскрывать потенциал производства и показывает проблемные зоны. При внедрении для нас самое главное, чтобы инструмент был простым и понятным для каждого пользователя, поэтому мы уделяем много времени обучению персонала. Все сотрудники успешно прошли проверку знаний в формате тестирования. Точечно проверку знаний проводили в присутствии директора завода, что показывает высокую вовлеченность заказчика, — рассказывает главный специалист ЭКОНС Сергей Колосов.

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При этом панели могут быть оперативно перенастроены на новые параметры по мере развития производства.

— Панель ЭКОНС — это «живой» инструмент, он постоянно развивается на производстве в зависимости от настройки каждого отдельного процесса и глубины переработки сырья. Каждый пользователь может предложить внести изменения на панели для повышения эффективности. Если мы понимаем, что какой-то показатель больше влияет на эффективность, мы можем вывести его на рабочую панель. Можем придумать новые показатели, определить для них новые границы, чтобы добиться максимальной эффективности процесса и работы компании, — поясняет директор по производству «Казаньоргсинтеза» Евгений Горобец.

Еще одним важным эффектом внедрения инструментов ЭКОНС Евгений Горобец видит гораздо большее вовлечение персонала в решение общих задач компании через более эффективное ведение технологического процесса. Каждый оператор или аппаратчик буквально видит, как его решения и действия отражаются на доходах компании. А это, в свою очередь, отражается на доходах самого сотрудника, поскольку планируется «связать» результаты по ЭКОНС с премированием самих сотрудников на заводе.

Такой опыт работы «Казаньоргсинтез» — не первый в компании. Инструменты ЭКОНС начали внедрять на предприятиях СИБУРа в 2018 году. В Татарстане параллельно работу с ними начал «Нижнекамскнефтехим» на заводе бутилового каучука в сентябре прошлого года. В ближайшее время планируется распространить использование цифровых инструментах ЭКОНС на всех ключевых производствах обоих татарстанских предприятий компании СИБУР.