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«Коммерсантъ»: региональным чиновникам неофициально запретили отдых за границей

07:25, 17.01.2023
«Коммерсантъ»: региональным чиновникам неофициально запретили отдых за границей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Региональным чиновникам и депутатам рекомендуют не ездить на отдых за границу. Власти не могут официально запретить чиновникам покидать страну, но во многих субъектах действуют «настоятельные рекомендации», сообщает «Коммерсантъ».

— В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня, — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Так он прокомментировал поездку депутата Дениса Долженко в Дубай (ОАЭ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время новогодних праздников критике из-за отпуска за границей подверглись сразу два региональных депутата: депутат Курской облдумы Максим Васильев — из-за видео из Мексики, и Денис Долженко в ОАЭ.

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Маргарита Головатенко
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