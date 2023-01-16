В Татарстане почтили память об Ильхаме Шакирове и Альфие Авзаловой — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Ровно 4 года назад ушел из жизни легендарный народный артист Татарстана Ильхам Шакиров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Отдать дань памяти певцу пришли все неравнодушные к его творчеству.

— Ильхам был великим певцом, который носил этот титул, когда сам он был живым, он очень был добродушным человеком, готов был прийти на помощь в любую минуту, — вот так вспоминает о певце его помощник Ильхам Хазеев.

Ильхам Шакиров блистательно исполнял не только народные песни, но также и классические арии и романсы. Неповторимый стиль, профессионализм и артистическое обаяние — именно он сделал татарскую песню образцом высокого искусства.

Сегодня молитва звучала и у памятника Альфии Авзаловой, татарской певицы, которой сегодня исполнилось бы 90 лет.

«Разве может состариться сердце» — так пела татарская артистка. За 60 лет она исполнила сотни хитов, почти всю жизнь она провела на гастролях. Ее любили не только в Татарстане и России, но и за рубежом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова